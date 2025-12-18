Habertürk
Habertürk
        Piyasa raporu (18 Aralık 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (18 Aralık 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (18 Aralık 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazanarak 11.335,05 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 42,73 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,21 ile 5.950,80 liraya geriledi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (18 Aralık 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        18 Aralık 2025 Perşembe, BIST 100 günü 0,43 yükselerek 11.335,05 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11385.1800 puandan işlem görürken en düşük 11307.7000 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi USAK,LIDER,GZNMI, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SMRVA,GIPTA,BMSTL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.613.500.616.00 TL), TRALT (7.884.174.307.02 TL), ISCTR (7.429.156.493.15 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.50
        0.18 %
        10.613.500.616
        T
        40.14
        2.61 %
        7.884.174.307
        I
        14.01
        0.50 %
        7.429.156.493
        Y
        37.12
        1.92 %
        6.143.511.961
        A
        204.40
        1.69 %
        5.685.884.810
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        3.30
        10.00 %
        754.667.497
        L
        60.55
        9.99 %
        341.604.154
        G
        80.90
        9.99 %
        273.531.186
        A
        90.10
        9.95 %
        4.154.151
        M
        9.76
        9.91 %
        34.679.850
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        232.00
        -9.99 %
        1.575.350.890
        G
        67.10
        -9.99 %
        2.864.773.340
        B
        95.60
        -9.98 %
        447.434.741
        E
        70.95
        -9.96 %
        573.047.675
        B
        54.50
        -9.32 %
        24.778.326
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Aralık 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 42,73 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,03 yükselerek 50,18 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,73
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        50,18
        0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Aralık 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,12 :artarakazalarak 4.333,02 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,21 düşüş sonucu 5.950,80 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,21 düşerek 9.729,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.799,21.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.333,02
        -0,12 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.950,80
        -0,21 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        38.799,21
        -0,21 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.729,56
        -0,21 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,96 değer kaybederek 88.205,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,12 düşerek 2.952,87 dolardan işlem gördü.

