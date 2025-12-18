Piyasa raporu (18 Aralık 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Aralık 2025 Perşembe, BIST 100 günü 0,43 yükselerek 11.335,05 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11385.1800 puandan işlem görürken en düşük 11307.7000 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi USAK,LIDER,GZNMI, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SMRVA,GIPTA,BMSTL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.613.500.616.00 TL), TRALT (7.884.174.307.02 TL), ISCTR (7.429.156.493.15 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Aralık 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 42,73 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,03 yükselerek 50,18 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (18 Aralık 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,12 :artarakazalarak 4.333,02 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,21 düşüş sonucu 5.950,80 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,21 düşerek 9.729,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.799,21.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,96 değer kaybederek 88.205,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,12 düşerek 2.952,87 dolardan işlem gördü.