        Piyasa raporu (22 Ocak 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (22 Ocak 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (22 Ocak 2026 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,06 azalış ile 43,27 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde 0,18 ile 6.731,29 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:30
        Piyasa raporu (22 Ocak 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        22 Ocak 2026 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,97 yükseliş ile 12.851,49 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse FRMPL,YGYO,MMCAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TERA,ESEN,KLMSN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (25.498.661.134.75 TL), THYAO (18.937.541.252.25 TL), YKBNK (12.891.867.253.18 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        300.25
        -0.99 %
        25.498.661.135
        T
        299.00
        0.67 %
        18.937.541.252
        Y
        37.90
        -1.76 %
        12.891.867.253
        I
        14.67
        -1.34 %
        12.478.826.147
        A
        77.80
        -2.63 %
        11.450.022.775
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        48.40
        10.00 %
        1.967.796.145
        Y
        1.43
        10.00 %
        9.748.673
        M
        134.40
        9.98 %
        9.458.381
        M
        7.27
        9.98 %
        156.254.384
        E
        15.13
        9.96 %
        18.770.245
        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        176.90
        -9.97 %
        4.799.635.756
        E
        5.15
        -9.97 %
        708.675.237
        K
        30.16
        -8.10 %
        249.699.588
        V
        53.50
        -5.81 %
        36.576.169
        Y
        31.40
        -5.31 %
        254.505.663
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ocak 2026 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,06 düşerek 43,27 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,47 yükselerek 50,85 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,27
        -0,06 %
        E
        EUR/TRY
        50,85
        0,47 %
        Altın fiyatlarında son durum (22 Ocak 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,47 artış ile 4.854,21 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 6.731,29 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.005,66 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.888,00 oldu.

        Altın Fiyatları
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.854,21
        0,47 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.731,29
        0,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.888,00
        0,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.005,66
        0,18 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,29 azalış ile 89.024,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,31 düşüş ile 2.934,02 doları buldu. Brent Petrol ise 64,00 dolar

