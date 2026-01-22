Piyasa raporu (22 Ocak 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Ocak 2026 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,97 yükseliş ile 12.851,49 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse FRMPL,YGYO,MMCAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TERA,ESEN,KLMSN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (25.498.661.134.75 TL), THYAO (18.937.541.252.25 TL), YKBNK (12.891.867.253.18 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ocak 2026 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde -0,06 düşerek 43,27 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,47 yükselerek 50,85 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (22 Ocak 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0,47 artış ile 4.854,21 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 6.731,29 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.005,66 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.888,00 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,29 azalış ile 89.024,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,31 düşüş ile 2.934,02 doları buldu. Brent Petrol ise 64,00 dolar