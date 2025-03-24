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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (24 Mart 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (24 Mart 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (24 Mart 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,88 değer kazanarak 9.305,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,71 yükselerek 38,00 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,01 ile 3.679,11 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (24 Mart 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Mart 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.305,10 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,88 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EMNIS,DURDO,YBTAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BALAT,ATEKS,DERHL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (17.191.499.377.25 TL), THYAO (16.540.578.487.25 TL), ISCTR (15.259.932.674.94 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        53.95
        0.37 %
        17.191.499.377
        T
        303.00
        6.04 %
        16.540.578.487
        I
        12.31
        1.99 %
        15.259.932.675
        Y
        24.20
        0.50 %
        14.558.750.350
        B
        414.00
        1.10 %
        10.117.876.600
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        341.00
        10.00 %
        3.697.350
        D
        3.52
        10.00 %
        28.103.682
        Y
        169,822.50
        10.00 %
        13.415.978
        S
        93.50
        10.00 %
        12.380.507
        H
        57.80
        9.99 %
        367.619.748
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        43.78
        -9.99 %
        7.446.908
        A
        100.20
        -9.97 %
        787.973
        D
        34.36
        -9.96 %
        439.480.585
        E
        7.52
        -9.94 %
        73.112.039
        E
        27.60
        -9.80 %
        921.538.306
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Mart 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,71 artarak 38,00 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 41,08 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,00
        0,71 %
        E
        EUR/TRY
        41,08
        0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Mart 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,42 değer kaybederek 3.009,48 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,01 değer kaybederek 3.679,11 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.015,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 23.987,78 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.009,48
        -0,42 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.679,11
        -0,01 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        23.987,78
        -0,01 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.015,34
        -0,01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,57 değer kazanarak 88.189,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,71 yükselerek 2.085,26 dolardan işlem gördü.

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