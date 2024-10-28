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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (28 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (28 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (28 Ekim 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,29 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,23 ile 3.022,41 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (28 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        28 Ekim 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 0,42 yükselerek 8.945,80 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8954.2100 puandan işlem görürken en düşük 8915.6100 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGEEN,EUPWR,ELITE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GMTAS,SANFM,PCILT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (1.955.521.477.25 TL), EREGL (1.016.528.855.84 TL), TUPRS (988.080.932.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        278.00
        0.72 %
        1.955.521.477
        E
        47.86
        0.97 %
        1.016.528.856
        T
        149.00
        1.98 %
        988.080.933
        I
        11.79
        -0.34 %
        925.187.483
        A
        49.96
        -0.04 %
        821.602.822
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        11,140.00
        10.00 %
        115.963.205
        E
        34.12
        9.99 %
        396.921.457
        E
        40.54
        9.98 %
        158.833.181
        F
        319.50
        9.98 %
        74.951.577
        B
        375.00
        9.97 %
        234.242.980
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        9.47
        -9.46 %
        140.574.761
        S
        30.06
        -8.91 %
        53.313.019
        P
        19.25
        -8.42 %
        82.466.815
        E
        8.35
        -7.33 %
        6.917.202
        O
        27.22
        -7.23 %
        37.205.575
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ekim 2024 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,29 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,05 yükseliş ile 37,10 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,29
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        37,10
        0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Ekim 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,16 azalış ile 2.743,16 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,23 düşüşle 3.022,41 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.941,50 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.706,13 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.743,16
        -0,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.022,41
        -0,23 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.706,13
        -0,23 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.941,50
        -0,23 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,31 artış ile 68.606,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,83 yükseliş ile 2.516,35 doları buldu. Brent Petrol ise 72,04 dolar

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