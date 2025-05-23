Piyasa ve reel sektörde enflasyon beklentisi geriledi, hanehalkında yükseldi TCMB'nin yayımladığı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre; mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi

Habertürk Giriş: 23.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:10 facebook

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