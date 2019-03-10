11 MART PAZARTESİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da 2018 yılı 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak. Ekonomistler Türkiye ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yıllık ortalama yüzde 3 daralmasını bekliyor.
Türkiye kur şokunun yaşandığı 3. çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 3. çeyrekte yüzde 1.1 düştü. Bu dönemde özel tüketim yüzde 1.1 arttı. Yatırımlar yüzde 3.8 azaldı. Devletin nihai harcamaları yüzde 7.5 arttı.
Saat 10:00'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Ocak ayında cari işlemler dengesinin 850 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Böylece yıllık cari açık 27.6 milyar dolardan, 21.4 milyar dolara inecek.
12 MART SALI
15:30'da ABD'de şubat ayı enflasyon verileri açıklanacak.
İngiltere Parlamentosu'nda revize edilmiş Brexit anlaşması oylanacak. Onay alınamaması durumunda "Anlaşmasız Brexit" oylamasının 13 Mart Çarşamba günü yapılması, yine sonuç çıkmaması durumunda 14 Mart'ta 29 Mart takviminin ötelenmesi için oylama yapılması bekleniyor.
13 MART ÇARŞAMBA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayınlayacak. Banka faizleri yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmıştı.
14 MART PERŞEMBE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da ocak ayı sanayi üretimi verisini duyuracak. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi aralık ayında aylık yüzde 1.4, yıllık yüzde 9.8 düştü.
Saat 14:00'te TCMB Mart ayı Beklenti Anketi yayınlanacak. Şubat ayı beklenti anketinde enflasyon bekleyişlerinde yılsonu tahminleri yüzde 16'nın altına gerilemişti. 12 ay sonrası Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE ) beklentileri yüzde 15.91'den yüzde 15.47'ye inerken, 24 aylık bekleyişler yüzde 12'den yüzde 12.1'e yükselmişti.
15 MART CUMA
TÜİK saat 10:00'da Aralık ayı işsizlik oranını duyuracak. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 12.3 olmuştu. Aralık 2017'de işsizlik oranı yüzde 10.3'tü.
Saat 11:00'de Şubat merkezi yönetim bütçe istatistikleri açıklanacak. Merkezi yönetim bütçesi, ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12.4 milyar lira oldu.
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