Son dakika haberi...Büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretimi Aralık ayında yıllık takvim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 9.8 düştü. Beklenti yüzde 7.5 daralma yönündeydi.Sanayi üretimi aralıkta kasıma göre yüzde 1.4 azaldı.

Sanayi üretimi Kasım'da aylık yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 6.5 düşmüştü.2018 son çeyrek büyüme verileri 11 Mart'ta açıklanacak.

Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2018

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 azaldı

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,4 azaldı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,5 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1, imalat sanayi sektörü endeksi %10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.2018 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,5 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %5,2 azaldı.