        Piyasalarda gün sonu: 02 Eylül 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 02 Eylül 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (02 Eylül 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -3,57 değer kaybederek 10.877,52 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,15 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,08 ile 4.646,61 liraya çıktı.

        Giriş: 02.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 02 Eylül 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        02 Eylül 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.877,52 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,57 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YESIL,SMRVA,TRHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MMCAS,FMIZP,AKFGY.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (18.456.574.524.28 TL), SASA (16.473.243.438.89 TL), AKBNK (13.007.037.418.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        13.81
        -6.88 %
        18.456.574.524
        S
        4.62
        0.87 %
        16.473.243.439
        A
        66.05
        -4.55 %
        13.007.037.419
        Y
        31.58
        -5.51 %
        12.337.548.235
        T
        327.50
        -1.95 %
        11.783.334.503
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        2.97
        10.00 %
        693.704.875
        S
        241.00
        10.00 %
        975.732.181
        T
        308.50
        9.98 %
        302.985.675
        T
        256.50
        9.94 %
        179.444.653
        B
        21.24
        9.94 %
        314.384.214
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        72.90
        -9.94 %
        6.106.696
        F
        353.00
        -8.31 %
        411.344.867
        A
        2.79
        -8.22 %
        523.342.231
        I
        87.15
        -8.02 %
        197.323.294
        D
        35.12
        -7.87 %
        7.943.526
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Eylül 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 41,15 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,36 düşerek 48,02 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,15
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        48,02
        -0,36 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Eylül 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,05 değer kazanarak 3.512,70 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,08 değer kazanarak 4.646,61 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.597,21 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 30.295,11 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.512,70
        1,05 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.646,61
        1,08 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        30.295,11
        1,08 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.597,21
        1,08 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,01 artış ile 111.130,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,22 düşüş ile 4.332,68 doları buldu. Brent Petrol ise 68,76 dolar

