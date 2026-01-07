07 Ocak 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,04 yükseliş ile 12.028,84 puandan tamamladı.Borsa İstanbul da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MTRYO,METRO,BYDNR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ATEKS,DAPGM,DAGI.Borsa da en çok işlem görenlerİstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.757.703.053.25 TL), ASELS (12.205.965.780.50 TL), TRALT (11.174.965.825.18 TL) oldu.07-01-2026 18:09Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ocak 2026 Çarşamba)Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 43,04 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 50,30 lirayla günü tamamladı.07-01-2026 18:14Diğer piyasalarBitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,90 azalış ile 91.242,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,19 düşüş ile 3.153,26 doları buldu. Brent Petrol ise 60,27 dolar