        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 08 Nisan 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 08 Nisan 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Nisan 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 4,76 değer kazanarak 13.536,84 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,50 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,57 ile 6.787,85 liradan işlem gördü.

        Giriş: 08.04.2026 - 18:30 Güncelleme:
        08 Nisan 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.536,84 puanla kapatırken günlük yükseliş % 4,76 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KMPUR,ECZYT,BORLS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DAPGM,RUBNS,QNBFK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (34.847.387.274.25 TL), TUPRS (23.211.963.510.15 TL), ASELS (19.083.512.533.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        317.00
        8.56 %
        34.847.387.274
        T
        251.00
        -3.46 %
        23.211.963.510
        A
        362.25
        5.92 %
        19.083.512.534
        I
        14.09
        7.56 %
        13.237.521.635
        A
        75.75
        9.39 %
        12.037.619.927
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        17.27
        10.00 %
        69.688.084
        E
        357.50
        10.00 %
        342.996.896
        B
        3.30
        10.00 %
        391.642.888
        R
        232.10
        10.00 %
        373.332.868
        M
        60.50
        10.00 %
        48.430.929
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        12.33
        -10.00 %
        3.377.344.832
        R
        42.84
        -10.00 %
        166.402.296
        Q
        45.10
        -9.98 %
        7.955.218
        B
        51.70
        -9.93 %
        754.343.931
        N
        7.50
        -8.65 %
        572.969.974
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Nisan 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde -0,24 azalarak 44,50 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,56 yükselerek 52,03 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,50
        -0,24 %
        E
        EUR/TRY
        52,03
        0,56 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Nisan 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,97 :artarakazalarak 4.752,18 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,57 yükseliş sonucu 6.787,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,57 yükselerek 11.098,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 44.256,78.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.752,18
        0,97 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.787,85
        0,57 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.256,78
        0,57 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.098,13
        0,57 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 4,47 yükseliş ile 71.181,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,17 artış ile 2.207,57 dolar.Brent Petrol ise 95,15 dolar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
