Piyasalarda gün sonu: 08 Nisan 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Nisan 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 4,76 değer kazanarak 13.536,84 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,50 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,57 ile 6.787,85 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KMPUR,ECZYT,BORLS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DAPGM,RUBNS,QNBFK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (34.847.387.274.25 TL), TUPRS (23.211.963.510.15 TL), ASELS (19.083.512.533.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
317.00 ₺
|
8.56 %
|
34.847.387.274
|
251.00 ₺
|
-3.46 %
|
23.211.963.510
|
362.25 ₺
|
5.92 %
|
19.083.512.534
|
14.09 ₺
|
7.56 %
|
13.237.521.635
|
75.75 ₺
|
9.39 %
|
12.037.619.927
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.27 ₺
|
10.00 %
|
69.688.084
|
357.50 ₺
|
10.00 %
|
342.996.896
|
3.30 ₺
|
10.00 %
|
391.642.888
|
232.10 ₺
|
10.00 %
|
373.332.868
|
60.50 ₺
|
10.00 %
|
48.430.929
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.33 ₺
|
-10.00 %
|
3.377.344.832
|
42.84 ₺
|
-10.00 %
|
166.402.296
|
45.10 ₺
|
-9.98 %
|
7.955.218
|
51.70 ₺
|
-9.93 %
|
754.343.931
|
7.50 ₺
|
-8.65 %
|
572.969.974
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Nisan 2026 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde -0,24 azalarak 44,50 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,56 yükselerek 52,03 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
44,50 ₺
|
-0,24 %
|
E
|
52,03 ₺
|
0,56 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Nisan 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,97 :artarakazalarak 4.752,18 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,57 yükseliş sonucu 6.787,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,57 yükselerek 11.098,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 44.256,78.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.752,18 ₺
|
0,97 %
|
6.787,85 ₺
|
0,57 %
|
44.256,78 ₺
|
0,57 %
|
11.098,13 ₺
|
0,57 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 4,47 yükseliş ile 71.181,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,17 artış ile 2.207,57 dolar.Brent Petrol ise 95,15 dolar