        Piyasalarda gün sonu: 09 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 09 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (09 Aralık 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kazanarak 11.238,36 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,59 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,16 ile 5.745,92 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.12.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 09 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        09 Aralık 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,44 yükseliş ile 11.238,36 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KUYAS,BALAT,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SMRVA,ESEN,TMPOL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SISE (9.428.121.354.32 TL), ASELS (7.982.993.009.40 TL), AKBNK (7.707.652.141.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        41.70
        0.43 %
        9.428.121.354
        A
        202.00
        4.28 %
        7.982.993.009
        A
        69.30
        1.46 %
        7.707.652.141
        T
        271.50
        -0.28 %
        7.384.876.534
        I
        14.33
        0.77 %
        7.165.647.521
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        47.96
        10.00 %
        812.848.400
        B
        81.40
        10.00 %
        7.907.603
        D
        53.35
        10.00 %
        135.979.682
        I
        8.92
        9.99 %
        110.906.506
        M
        12.22
        9.99 %
        18.734.311
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        396.00
        -9.95 %
        15.698.628
        E
        6.83
        -9.89 %
        1.178.157.583
        T
        350.50
        -9.66 %
        260.430.781
        K
        14.31
        -8.15 %
        5.544.926.385
        B
        45.74
        -7.60 %
        92.777.799
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Aralık 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 42,59 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,03 yükselerek 49,59 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,59
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        49,59
        0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Aralık 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,38 değer kazanarak 4.206,50 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,16 değer kazanarak 5.745,92 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.394,58 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.463,42 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.206,50
        0,38 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.745,92
        0,16 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.463,42
        0,16 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.394,58
        0,16 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,48 artış ile 90.794,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,65 yükseliş ile 3.135,28 doları buldu. Brent Petrol ise 62,11 dolar

