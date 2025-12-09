Piyasalarda gün sonu: 09 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Aralık 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,44 yükseliş ile 11.238,36 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KUYAS,BALAT,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SMRVA,ESEN,TMPOL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SISE (9.428.121.354.32 TL), ASELS (7.982.993.009.40 TL), AKBNK (7.707.652.141.35 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Aralık 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 42,59 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,03 yükselerek 49,59 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (09 Aralık 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,38 değer kazanarak 4.206,50 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,16 değer kazanarak 5.745,92 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.394,58 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.463,42 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,48 artış ile 90.794,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,65 yükseliş ile 3.135,28 doları buldu. Brent Petrol ise 62,11 dolar