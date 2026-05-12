        BIST 100 14.790,72 %-2,27
        DOLAR 45,3996 %0,09
        EURO 53,2566 %-0,37
        GRAM ALTIN 6.812,28 %-1,36
        FAİZ 42,06 %0,84
        GÜMÜŞ GRAM 122,90 %-2,16
        BITCOIN 80.212,00 %-1,95
        GBP/TRY 61,3536 %-0,65
        EUR/USD 1,1725 %-0,49
        BRENT 108,01 %3,65
        ÇEYREK ALTIN 11.138,07 %-1,36
        Piyasalarda gün sonu: 12 Mayıs 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (12 Mayıs 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -2,27 değer kaybederek 14.790,72 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,09 yükselerek 45,40 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,41 değer kaybederek 6.808,67 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 18:30 Güncelleme:
        12 Mayıs 2026 Salı, BIST 100 günü -2,27 düşerek 14.790,72 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 15141.3800 puandan işlem görürken en düşük 14775.4500 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ACSEL,ZERGY,ATATP olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EDATA,KRONT,EGGUB oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (37.035.862.064.03 TL), ASTOR (10.366.464.235.00 TL), EREGL (9.372.581.517.98 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        3.23
        -8.76 %
        37.035.862.064
        A
        333.25
        -1.84 %
        10.366.464.235
        E
        40.08
        -1.91 %
        9.372.581.518
        A
        72.75
        -4.09 %
        9.142.561.344
        P
        18.71
        9.99 %
        8.823.568.382
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        154.00
        10.00 %
        180.128.731
        Z
        22.00
        10.00 %
        752.786.177
        A
        188.10
        10.00 %
        634.376.799
        H
        9.25
        9.99 %
        233.461.697
        O
        95.20
        9.99 %
        448.746.219
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        22.68
        -10.00 %
        273.051.724
        K
        20.16
        -10.00 %
        115.241.237
        E
        128.00
        -9.99 %
        414.097.806
        A
        39.70
        -9.98 %
        1.043.783.684
        D
        149.00
        -9.97 %
        1.454.874.475
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mayıs 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 45,40 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,38 düşüş ile 53,25 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        45,40
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        53,25
        -0,38 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Mayıs 2026 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,75 değer kaybederek 4.653,18 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,41 değer kaybederek 6.808,67 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.132,17 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.392,50 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.653,18
        -1,75 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.808,67
        -1,41 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.392,50
        -1,41 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.132,17
        -1,41 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,77 değer kaybederek 80.355,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,47 düşerek 2.264,23 dolardan işlem gördü.

        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri: Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Burcu Köksal Ak Parti'de, Trump'tan Çin çıkarması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ 17-22 MAYIS'TA Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin bayram ikramiyeleri için de tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödeme...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
