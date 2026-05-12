Piyasalarda gün sonu: 12 Mayıs 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (12 Mayıs 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -2,27 değer kaybederek 14.790,72 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,09 yükselerek 45,40 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,41 değer kaybederek 6.808,67 liraya düştü.
12 Mayıs 2026 Salı, BIST 100 günü -2,27 düşerek 14.790,72 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 15141.3800 puandan işlem görürken en düşük 14775.4500 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ACSEL,ZERGY,ATATP olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EDATA,KRONT,EGGUB oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (37.035.862.064.03 TL), ASTOR (10.366.464.235.00 TL), EREGL (9.372.581.517.98 TL) oldu.
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mayıs 2026 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 45,40 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,38 düşüş ile 53,25 liraya geldi.
Altın fiyatlarında son durum (12 Mayıs 2026 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,75 değer kaybederek 4.653,18 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,41 değer kaybederek 6.808,67 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.132,17 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.392,50 lira oldu.
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,77 değer kaybederek 80.355,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,47 düşerek 2.264,23 dolardan işlem gördü.