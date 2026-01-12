Piyasalarda gün sonu: 12 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

12 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.275,10 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,61 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VANGD,SARKY,KTLEV olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMKEL,ATEKS,SMRVA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (20.945.564.587.00 TL), THYAO (14.380.034.650.50 TL), KCHOL (10.285.405.083.20 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Ocak 2026 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 43,12 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,51 yükselerek 50,39 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (12 Ocak 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 2,45 artış ile 4.619,90 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,42 yükselişle 6.402,61 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.468,27 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.745,03 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,35 artış ile 91.126,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,14 düşüş ile 3.111,96 doları buldu. Brent Petrol ise 63,20 dolar