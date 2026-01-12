Habertürk
Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 12 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 12 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (12 Ocak 2026 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak 12.275,10 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,11 artış ile 43,12 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,42 değer kazanarak 6.402,61 liraya yükseldi.

        Giriş: 12.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 12.01.2026 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 12 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        12 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.275,10 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,61 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VANGD,SARKY,KTLEV olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMKEL,ATEKS,SMRVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (20.945.564.587.00 TL), THYAO (14.380.034.650.50 TL), KCHOL (10.285.405.083.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        283.00
        1.07 %
        20.945.564.587
        T
        291.50
        0.00 %
        14.380.034.651
        K
        189.00
        2.72 %
        10.285.405.083
        T
        46.68
        5.23 %
        8.551.557.494
        I
        14.45
        -0.14 %
        8.548.875.048
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        49.50
        10.00 %
        16.563.190
        S
        27.50
        10.00 %
        919.272.512
        K
        31.24
        10.00 %
        3.614.457.850
        A
        3.96
        10.00 %
        304.723.335
        B
        771.00
        9.99 %
        97.162.773
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        23.10
        -9.98 %
        486.794.051
        A
        103.10
        -9.96 %
        8.286.523
        S
        103.20
        -9.95 %
        2.483.028.562
        B
        3.23
        -9.78 %
        238.224.434
        B
        33.48
        -9.76 %
        375.039.627
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Ocak 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 43,12 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,51 yükselerek 50,39 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,12
        0,11 %
        E
        EUR/TRY
        50,39
        0,51 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Ocak 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 2,45 artış ile 4.619,90 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,42 yükselişle 6.402,61 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.468,27 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.745,03 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.619,90
        2,45 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.402,61
        2,42 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.745,03
        2,42 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.468,27
        2,42 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,35 artış ile 91.126,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,14 düşüş ile 3.111,96 doları buldu. Brent Petrol ise 63,20 dolar

