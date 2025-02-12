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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 12 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 12 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (12 Şubat 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,04 değer kaybederek 9.779,57 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,11 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,11 ile 3.354,24 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 12 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        12 Şubat 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,04 düşüş ile 9.779,57 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DERIM,BRKVY,INVES olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OBASE,TATEN,SKYMD oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.055.589.077.00 TL), YKBNK (7.258.156.876.22 TL), AKBNK (6.982.411.414.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        317.00
        -0.78 %
        12.055.589.077
        Y
        28.28
        -1.46 %
        7.258.156.876
        A
        62.85
        -0.55 %
        6.982.411.415
        E
        23.40
        0.00 %
        6.484.313.622
        I
        13.60
        -1.23 %
        5.787.086.952
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        38.50
        10.00 %
        86.372.059
        B
        62.25
        9.98 %
        241.003.177
        I
        195.50
        9.96 %
        61.502.170
        H
        5.36
        9.84 %
        46.917.360
        P
        1.81
        9.70 %
        641.330.692
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        30.92
        -8.36 %
        52.172.484
        T
        45.00
        -7.90 %
        511.562.745
        S
        22.98
        -7.26 %
        591.455.688
        H
        2.22
        -7.11 %
        592.402.918
        A
        135.00
        -5.99 %
        107.555.080
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Şubat 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,19 artarak 36,11 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 37,43 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,11
        0,19 %
        E
        EUR/TRY
        37,43
        0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Şubat 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,19 değer kaybederek 2.892,43 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,11 değer kaybederek 3.354,24 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.484,17 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.869,61 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.892,43
        -0,19 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.354,24
        -0,11 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.869,61
        -0,11 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.484,17
        -0,11 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,02 değer kaybederek 94.949,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,96 düşerek 2.578,82 dolardan işlem gördü.

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