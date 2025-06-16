Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

16 Haziran 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,41 yükseliş ile 9.350,01 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Haziran 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde -0,14 düşerek 39,36 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,24 yükselerek 45,66 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (16 Haziran 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde -0,80 azalış ile 3.404,93 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,56 düşüşle 4.304,09 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.037,19 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.062,68 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,88 değer kazanarak 107.614,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,76 yükselerek 2.642,64 dolardan işlem gördü.