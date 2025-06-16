Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Haziran 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak 9.350,01 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,14 düşerek 39,36 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,56 ile 4.304,09 liradan işlem gördü.
16 Haziran 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,41 yükseliş ile 9.350,01 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
263.75 ₺
|
-5.38 %
|
9.898.556.027
|
59.50 ₺
|
0.51 %
|
7.044.952.333
|
141.50 ₺
|
-2.21 %
|
7.044.249.872
|
27.50 ₺
|
-0.58 %
|
6.540.437.608
|
24.80 ₺
|
-0.40 %
|
6.131.016.675
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.80 ₺
|
10.00 %
|
12.170.545
|
11.20 ₺
|
9.91 %
|
185.521.853
|
6.61 ₺
|
8.18 %
|
61.232.357
|
49.60 ₺
|
7.41 %
|
342.110.874
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
35.14 ₺
|
-9.99 %
|
144.443.266
|
207.40 ₺
|
-9.98 %
|
10.622.821
|
228.90 ₺
|
-9.97 %
|
1.334.546.322
|
345.50 ₺
|
-9.97 %
|
242.103.756
|
9.08 ₺
|
-9.74 %
|
8.858.733
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Haziran 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde -0,14 düşerek 39,36 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,24 yükselerek 45,66 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,36 ₺
|
-0,14 %
|
E
|
45,66 ₺
|
0,24 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Haziran 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde -0,80 azalış ile 3.404,93 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,56 düşüşle 4.304,09 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.037,19 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.062,68 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.404,93 ₺
|
-0,80 %
|
4.304,09 ₺
|
-0,56 %
|
28.062,68 ₺
|
-0,56 %
|
7.037,19 ₺
|
-0,56 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,88 değer kazanarak 107.614,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,76 yükselerek 2.642,64 dolardan işlem gördü.