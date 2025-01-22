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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 22 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 22 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (22 Ocak 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 35,66 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,42 değer kazanarak 3.154,45 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 22 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        22 Ocak 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,06 yükseliş ile 10.105,37 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PENGD,BVSAN,BAYRK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ALFAS,DAGI,BRKVY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.527.769.755.78 TL), AKBNK (7.353.078.573.60 TL), THYAO (7.104.029.244.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        33.32
        2.27 %
        8.527.769.756
        A
        69.60
        1.53 %
        7.353.078.574
        T
        305.25
        1.33 %
        7.104.029.244
        I
        14.83
        1.44 %
        6.329.317.020
        T
        137.70
        2.91 %
        3.999.036.594
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        7.49
        9.99 %
        58.264.113
        B
        104.70
        9.98 %
        195.758.806
        B
        20.38
        9.98 %
        207.493.291
        K
        122.60
        9.96 %
        100.256.231
        P
        5.96
        9.76 %
        213.150.678
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        76.40
        -9.96 %
        1.704.352.868
        D
        14.86
        -7.93 %
        208.002.544
        B
        67.80
        -6.80 %
        479.504.146
        A
        3.42
        -6.56 %
        115.985.454
        S
        14.17
        -5.85 %
        281.798.532
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ocak 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 35,66 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,07 yükseliş ile 37,17 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,66
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        37,17
        0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Ocak 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,36 artış ile 2.754,81 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,42 yükselişle 3.154,45 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.157,52 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.567,00 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.754,81
        0,36 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.154,45
        0,42 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.567,00
        0,42 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.157,52
        0,42 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,73 yükseliş ile 105.137,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,62 artış ile 3.304,18 dolar.Brent Petrol ise 79,22 dolar

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