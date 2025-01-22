Piyasalarda gün sonu: 22 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Ocak 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,06 yükseliş ile 10.105,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PENGD,BVSAN,BAYRK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ALFAS,DAGI,BRKVY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.527.769.755.78 TL), AKBNK (7.353.078.573.60 TL), THYAO (7.104.029.244.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ocak 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 35,66 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,07 yükseliş ile 37,17 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (22 Ocak 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,36 artış ile 2.754,81 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,42 yükselişle 3.154,45 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.157,52 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.567,00 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,73 yükseliş ile 105.137,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,62 artış ile 3.304,18 dolar.Brent Petrol ise 79,22 dolar