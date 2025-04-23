Piyasalarda gün sonu: 23 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.312,13 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,10 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,TURGG,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PEHOL,MERCN,DURKN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.282.330.014.75 TL), ASELS (5.566.828.775.70 TL), TOASO (5.511.416.259.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Nisan 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,28 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,27 düşüş ile 43,58 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (23 Nisan 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,09 değer kaybederek 3.276,10 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -3,05 değer kaybederek 4.033,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.595,22 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.300,21 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,24 artış ile 92.349,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,65 yükseliş ile 1.775,97 doları buldu. Brent Petrol ise 65,75 dolar