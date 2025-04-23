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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 23 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 23 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,10 değer kaybederek 9.312,13 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,28 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -3,05 ile 4.033,77 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 23 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.312,13 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,10 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,TURGG,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PEHOL,MERCN,DURKN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.282.330.014.75 TL), ASELS (5.566.828.775.70 TL), TOASO (5.511.416.259.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        320.00
        1.59 %
        7.282.330.015
        A
        131.70
        2.97 %
        5.566.828.776
        T
        188.50
        -2.89 %
        5.511.416.259
        A
        50.40
        1.25 %
        4.736.271.852
        K
        145.20
        -3.52 %
        4.544.276.507
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        78.80
        9.98 %
        659.172.937
        T
        490.75
        9.97 %
        110.417.218
        V
        25.58
        9.97 %
        29.704.976
        E
        12.24
        9.97 %
        100.897.802
        V
        18.79
        9.95 %
        15.107.586
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        16.11
        -10.00 %
        1.483.804.837
        M
        16.58
        -9.99 %
        141.735.228
        D
        17.59
        -9.98 %
        269.363.864
        C
        5.27
        -9.76 %
        128.949.396
        M
        16.58
        -9.65 %
        256.305.358
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Nisan 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,28 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,27 düşüş ile 43,58 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,28
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        43,58
        -0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Nisan 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,09 değer kaybederek 3.276,10 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -3,05 değer kaybederek 4.033,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.595,22 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.300,21 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.276,10
        -3,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.033,77
        -3,05 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.300,21
        -3,05 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.595,22
        -3,05 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,24 artış ile 92.349,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,65 yükseliş ile 1.775,97 doları buldu. Brent Petrol ise 65,75 dolar

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