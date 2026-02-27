Piyasalarda gün sonu: 27 Şubat 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (27 Şubat 2026 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,16 değer kaybederek 13.717,81 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 43,96 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,00 ile 7.405,64 liraya çıktı.
27 Şubat 2026 Cuma, BIST 100 günü -1,16 düşerek 13.717,81 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13967.1900 puandan işlem görürken en düşük 13552.8000 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PKART,EMPAE,MEPET olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BRSAN,INTEM,BESTE oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (23.442.149.896.25 TL), THYAO (18.731.177.303.75 TL), ISCTR (11.861.274.001.77 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
322.00 ₺
|
3.54 %
|
23.442.149.896
|
307.50 ₺
|
-1.28 %
|
18.731.177.304
|
16.91 ₺
|
-1.69 %
|
11.861.274.002
|
90.15 ₺
|
-1.69 %
|
10.454.718.564
|
188.00 ₺
|
1.62 %
|
8.925.944.198
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
83.05 ₺
|
10.00 %
|
30.534.012
|
26.62 ₺
|
10.00 %
|
3.210.186
|
25.98 ₺
|
9.99 %
|
30.901.935
|
36.14 ₺
|
9.98 %
|
65.027.316
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
648.00 ₺
|
-10.00 %
|
1.672.854.198
|
407.75 ₺
|
-9.99 %
|
114.490.968
|
27.76 ₺
|
-9.99 %
|
2.774.658.829
|
14.60 ₺
|
-9.99 %
|
5.766.076.521
|
310.00 ₺
|
-9.95 %
|
179.419.010
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Şubat 2026 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 43,96 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,05 yükseliş ile 51,92 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,96 ₺
|
0,08 %
|
E
|
51,92 ₺
|
0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Şubat 2026 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 0,84 artış ile 5.228,53 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,00 yükselişle 7.405,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 12.108,22 olurken, Cumhuriyet altını ise 48.284,77 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.228,53 ₺
|
0,84 %
|
7.405,64 ₺
|
1,00 %
|
48.284,77 ₺
|
1,00 %
|
12.108,22 ₺
|
1,00 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,32 değer kaybederek 66.092,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,70 düşerek 1.947,44 dolardan işlem gördü.