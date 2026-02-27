Canlı
        Piyasalarda gün sonu: 27 Şubat 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 27 Şubat 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (27 Şubat 2026 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,16 değer kaybederek 13.717,81 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 43,96 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,00 ile 7.405,64 liraya çıktı.

        Giriş: 27.02.2026 - 18:30
        27 Şubat 2026 Cuma, BIST 100 günü -1,16 düşerek 13.717,81 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13967.1900 puandan işlem görürken en düşük 13552.8000 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PKART,EMPAE,MEPET olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BRSAN,INTEM,BESTE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (23.442.149.896.25 TL), THYAO (18.731.177.303.75 TL), ISCTR (11.861.274.001.77 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        322.00
        3.54 %
        23.442.149.896
        T
        307.50
        -1.28 %
        18.731.177.304
        I
        16.91
        -1.69 %
        11.861.274.002
        A
        90.15
        -1.69 %
        10.454.718.564
        A
        188.00
        1.62 %
        8.925.944.198
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        83.05
        10.00 %
        30.534.012
        E
        26.62
        10.00 %
        3.210.186
        M
        25.98
        9.99 %
        30.901.935
        S
        36.14
        9.98 %
        65.027.316
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        648.00
        -10.00 %
        1.672.854.198
        I
        407.75
        -9.99 %
        114.490.968
        B
        27.76
        -9.99 %
        2.774.658.829
        A
        14.60
        -9.99 %
        5.766.076.521
        K
        310.00
        -9.95 %
        179.419.010
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Şubat 2026 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 43,96 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,05 yükseliş ile 51,92 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,96
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        51,92
        0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Şubat 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,84 artış ile 5.228,53 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,00 yükselişle 7.405,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 12.108,22 olurken, Cumhuriyet altını ise 48.284,77 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.228,53
        0,84 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.405,64
        1,00 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        48.284,77
        1,00 %
        ÇEYREK ALTIN
        12.108,22
        1,00 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,32 değer kaybederek 66.092,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,70 düşerek 1.947,44 dolardan işlem gördü.

        Beyoğlu'nda üniversitede 'dönem ödevi' kavgasında arkadaşını göğsünden bıçakladı

        Beyoğlu'nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı. Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kal...
