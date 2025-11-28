Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.898,70 %-0,43
        DOLAR 42,4833 %0,09
        EURO 49,2336 %-0,08
        GRAM ALTIN 5.718,14 %0,75
        FAİZ 38,47 %-0,77
        GÜMÜŞ GRAM 75,14 %3,05
        BITCOIN 92.654,00 %1,36
        GBP/TRY 56,1615 %-0,19
        EUR/USD 1,1581 %-0,13
        BRENT 63,33 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 9.349,16 %0,75
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 28 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 28 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Kasım 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,43 değer kaybederek 10.898,70 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,09 yükselerek 42,48 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,84 ile 5.723,20 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.11.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 28 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        28 Kasım 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,43 düşüş ile 10.898,70 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BMSTL,RODRG,TERA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ENSRI,TRILC,PEKGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.647.548.492.50 TL), PEKGY (8.598.707.038.84 TL), ISCTR (6.479.891.123.38 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        272.75
        0.09 %
        8.647.548.493
        P
        9.96
        -9.95 %
        8.598.707.039
        I
        13.57
        1.72 %
        6.479.891.123
        A
        64.75
        1.57 %
        6.323.791.257
        G
        312.75
        -2.42 %
        5.969.869.448
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        108.50
        9.98 %
        1.038.785.544
        R
        21.94
        9.97 %
        17.130.347
        T
        259.50
        9.96 %
        3.578.015.133
        H
        21.22
        9.95 %
        263.322.846
        O
        45.82
        9.93 %
        754.041.415
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        77.90
        -9.99 %
        14.439.232
        T
        16.38
        -9.95 %
        734.945.340
        P
        9.96
        -9.95 %
        8.598.707.039
        A
        1.41
        -9.03 %
        538.150.631
        V
        21.86
        -8.07 %
        11.847.660
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Kasım 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 42,48 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 49,25 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,48
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        49,25
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Kasım 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,93 artış ile 4.196,30 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,84 yükselişle 5.723,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.357,43 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.315,26 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.196,30
        0,93 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.723,20
        0,84 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.315,26
        0,84 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.357,43
        0,84 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,86 değer kazanarak 92.575,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,58 yükselerek 3.081,23 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü