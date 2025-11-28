Piyasalarda gün sonu: 28 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

28 Kasım 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,43 düşüş ile 10.898,70 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BMSTL,RODRG,TERA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ENSRI,TRILC,PEKGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.647.548.492.50 TL), PEKGY (8.598.707.038.84 TL), ISCTR (6.479.891.123.38 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Kasım 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 42,48 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 49,25 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (28 Kasım 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 0,93 artış ile 4.196,30 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,84 yükselişle 5.723,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.357,43 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.315,26 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,86 değer kazanarak 92.575,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,58 yükselerek 3.081,23 dolardan işlem gördü.