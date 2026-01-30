Habertürk
Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 30 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 30 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (30 Ocak 2026 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 13.852,44 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,50 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -6,65 ile 7.029,71 liraya geriledi.

        Giriş: 30.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 30 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        30 Ocak 2026 Cuma, BIST 100 günü 0,15 yükselerek 13.852,44 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13876.7800 puandan işlem görürken en düşük 13649.1100 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BURCE,UCAYM,TARKM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YGYO,PRKAB,SARKY.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (25.304.592.978.00 TL), ASELS (16.246.259.118.25 TL), ISCTR (14.298.071.248.44 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        304.00
        0.58 %
        25.304.592.978
        A
        303.25
        -4.94 %
        16.246.259.118
        I
        16.66
        2.46 %
        14.298.071.248
        A
        92.95
        4.44 %
        13.940.923.104
        Y
        41.08
        1.68 %
        11.118.765.710
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        63.80
        10.00 %
        246.501.818
        U
        35.00
        9.99 %
        1.068.462.498
        T
        440.25
        9.99 %
        436.006.301
        B
        33.56
        9.96 %
        22.823.491
        B
        575.50
        9.93 %
        58.799.354
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        1.80
        -10.00 %
        11.923.551
        T
        49.86
        -10.00 %
        72.878.903
        S
        46.44
        -10.00 %
        307.056.493
        P
        22.58
        -9.97 %
        91.152.399
        C
        29.62
        -9.97 %
        114.378.662
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ocak 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,15 yükselerek 43,50 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,51 düşerek 51,79 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,50
        0,15 %
        E
        EUR/TRY
        51,79
        -0,51 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Ocak 2026 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -6,18 değer kaybederek 5.043,24 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -6,65 değer kaybederek 7.029,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.493,58 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.833,73 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.043,24
        -6,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.029,71
        -6,65 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.833,73
        -6,65 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.493,58
        -6,65 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,69 düşüş ile 83.140,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,63 azalış ile 2.726,46 dolar.Brent Petrol ise 70,84 dolar

        Borsa İstanbul'da rekorlar nereye kadar devam eder? Altındaki yüskeliş borsayı nasıl etkiler?

        Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 19,3 değer kazanırken özellikle son 2 haftalık performansı göz doldurdu. Yabancı alımlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı New York ve Londra'da yapılan yatırım bankaları toplantılarının ardında...
