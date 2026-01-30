Piyasalarda gün sonu: 30 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (30 Ocak 2026 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 13.852,44 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,50 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -6,65 ile 7.029,71 liraya geriledi.
30 Ocak 2026 Cuma, BIST 100 günü 0,15 yükselerek 13.852,44 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13876.7800 puandan işlem görürken en düşük 13649.1100 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BURCE,UCAYM,TARKM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YGYO,PRKAB,SARKY.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (25.304.592.978.00 TL), ASELS (16.246.259.118.25 TL), ISCTR (14.298.071.248.44 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
304.00 ₺
|
0.58 %
|
25.304.592.978
|
303.25 ₺
|
-4.94 %
|
16.246.259.118
|
16.66 ₺
|
2.46 %
|
14.298.071.248
|
92.95 ₺
|
4.44 %
|
13.940.923.104
|
41.08 ₺
|
1.68 %
|
11.118.765.710
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
63.80 ₺
|
10.00 %
|
246.501.818
|
35.00 ₺
|
9.99 %
|
1.068.462.498
|
440.25 ₺
|
9.99 %
|
436.006.301
|
33.56 ₺
|
9.96 %
|
22.823.491
|
575.50 ₺
|
9.93 %
|
58.799.354
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.80 ₺
|
-10.00 %
|
11.923.551
|
49.86 ₺
|
-10.00 %
|
72.878.903
|
46.44 ₺
|
-10.00 %
|
307.056.493
|
22.58 ₺
|
-9.97 %
|
91.152.399
|
29.62 ₺
|
-9.97 %
|
114.378.662
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ocak 2026 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,15 yükselerek 43,50 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,51 düşerek 51,79 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,50 ₺
|
0,15 %
|
E
|
51,79 ₺
|
-0,51 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Ocak 2026 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -6,18 değer kaybederek 5.043,24 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -6,65 değer kaybederek 7.029,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.493,58 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.833,73 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.043,24 ₺
|
-6,18 %
|
7.029,71 ₺
|
-6,65 %
|
45.833,73 ₺
|
-6,65 %
|
11.493,58 ₺
|
-6,65 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,69 düşüş ile 83.140,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,63 azalış ile 2.726,46 dolar.Brent Petrol ise 70,84 dolar