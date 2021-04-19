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Piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasaların geçen hafta pozitif görünümünü korumasının ardından bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Piyasalarda pozitif seyir
AA

Ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserlik, açıklanan makroekonomik verilerden destek bulmaya devam ediyor.

Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme, artan tasarruflar, açıklanan makroekonomik verilerin tahminleri aşması ve şirket finansal sonuçlarının pozitif etkisiyle geçen hafta başlıca borsalarda rekorlar devam etti.

ABD ile Rusya arasında artan gerilim, küresel çip krizi ve artan emtia fiyatları ise piyasaların önündeki başlıca riskler olarak öne çıkarken, bu riskler ülke ve sektör bazlı ayrışmaların da artmasına neden oldu.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, nisanda 86,5 ile Mart 2020'den bu yana, konut başlangıçları da martta aylık yüzde 19,4 artışla Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Beklentileri aşan veriler sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,48 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak kapanış rekorlarını kırarken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,10 değer kazanarak zirve tırmanışını sürdürdü.

Avrupa borsalarında da cuma günü pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 yükseliş kaydetti. Böylece DAX 30 endeksi rekor kırarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi salgının başlangıcından bu yana ilk defa 7.000 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta gerçekleştirdiği konuşmada, Avro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirterek, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.

Bu hafta ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerine olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Asya tarafında, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veri serisi bugün Japonya'nın ihracatı ile devam etti. Japonya'da ihracat, martta yıllık yüzde 16,1 artarak beklentileri aşarken, ithalattaki artış da yüzde 5,7 oldu. Ülkede sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ise şubatta sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 2,8 daraldı.

Veri sonrasında Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi dar bantta hareket ederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 1.408,14 puana çıkan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 1,07 değer kazandı. Borsa İstanbul'da uzun süredir satıcılı seyreden banka hisselerinde geçen hafta etkili olan alışlar, BIST 100 endeksinin de toparlanmasını sağladı. Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 4,15 değer kazanarak, son 14 haftanın en iyi performansını gösterdi.

Cuma günü yüzde 0,6 yükselerek 8,0720'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0730 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, hafta genelinde ise çarşamba açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini, cuma günü resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda haftanın, perşembe günü tamamlanacağını kaydetti.

Yurt dışında, ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra perşembe, ECB'nin faiz kararı ve cuma, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı cari işlemler dengesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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