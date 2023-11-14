Haberler Yaşam Pizzalar yuvarlak olmasına rağmen kutuları neden kare şeklindedir? Pizza kutuları neden karedir?

Pizzalar yuvarlak olmasına rağmen kutuları neden kare şeklindedir? Dünyanın en popüler yiyeceklerinden birisi olan pizza, yuvarlak şekliyle tanınır. Pizza kutuları ise genellikle kare şeklindedir ve kutuların neden kare şeklinde olduğu çok az kişi tarafından bilinir Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:00 facebook

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Kutu üreticileri genellikle birçok ürün için kutu üretir. Örneğin pizza için kullanılan karton kutu, çikolataları göndermek için kutular yapan bir fabrikadan gönderilmiş olabilir. Makineler farklı ebatlarda kare kutular yapmak için tasarlanır. Bu işlem hem ucuz hem de kolaydır.

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KARE KUTULAR MAKİNELER TARAFINDAN KOLAYCA TASARLANIR Kutuyu tasarlayan makineler, boyut ayarlamak için yeniden kalibre edilebilir ancak kutunun şeklini değiştirmek oldukça zordur. Bunu yapmak için makinelerin düz çizgiler kadar eğrileri de kesebilmesi ve birden fazla karton parçasından kutuları bir araya getirebilmesi gerekir.