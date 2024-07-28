Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler

BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ, YÜZÜNÜ POLİS YIKADI

Diğer yandan kelepçelenen şüphelilerden biri, biber gazından etkilendiğini ve nefes darlığı olduğunu söylemesi üzerine bir polis memuru tarafından sahildeki duş noktasına götürüldü.

Burada polisin suyla yüzünü yıkadığı şüpheli ile diğerleri ekip otosuna alınarak emniyete götürüldü.