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        Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler

        Antalya'da denizde yüzen kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin TL talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, olay yerine çağrılan sivil polis ekiplerine neşter ve baltayla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen zanlılar kelepçelenerek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:26
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park girişinde saat 10.30 sıralarında kimliği öğrenilemeyen bir kişi, denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı.

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        İddiaya göre, cep telefonunu çalan kişi ile beraberindeki 4 kişi telefonu sahibine vermek için 4 bin TL istedi. Bunun üzerine ortalık karıştı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sivil polis ekipleri yönlendirildi.

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        Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip talebinde bulundu. Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

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        Polise direnmeyi sürdüren 5 kişi, takviye ekiplerin gelmesiyle biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.

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        Polis, 5 kişinin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca, olayın yaşandığı bölgede ve kayaların arasında bir süre arama yaptı ancak sonuç elde edemedi.

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        Polis, şüphelilerin kullandığı baltaya el koyarken, neşteri ise aramaya rağmen bulamadı.

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        BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ, YÜZÜNÜ POLİS YIKADI

        Diğer yandan kelepçelenen şüphelilerden biri, biber gazından etkilendiğini ve nefes darlığı olduğunu söylemesi üzerine bir polis memuru tarafından sahildeki duş noktasına götürüldü.

        Burada polisin suyla yüzünü yıkadığı şüpheli ile diğerleri ekip otosuna alınarak emniyete götürüldü.

        #Antalya
        #plaj
        #hırsızlık
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