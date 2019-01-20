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Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde, 15 Ocak'ta, iddiaya göre okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in (17) yolu bir kişi tarafından kesildi. Şüpheli, Özek'in yanına yaklaşarak elindeki pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Atılan yanıcı sıvıyla yüzü ve boynundan aşağısı tamamen yanan genç kız, acılar içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kız hastaneye kaldırıldı.
ATILAN SIVI, KAZAK VE MONTU ERİTTİ
İHA'da yer alan habere göre Acil servise götürülen genç kızı gören doktor ve polisler de şok olurken atılan yakıcı sıvı nedeniyle genç kızın montu ve kazağı dahi erimişti. Genç kız, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada genç kızın yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlendi.
ZANLI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Polis ekipleri genç kızla yaptığı kısa görüşmede yakıcı sıvıyı atan zanlının kendisiyle sevgili olmak isteyen ancak genç kızın görüşmek istemediği platonik saplantılı aşığı Casim Ozan Ç. olabileceğini öğrendi. Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde elde edilen deliller ve şüphelinin üzerindeki kıyafetlerden alınan örneklerden olayı şüphelinin yaptığı ileri sürüldü. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir başka iddia da zanlının genç kızı gasp etmek istediği ancak yapamayınca yakıcı sıvı attığı yönünde oldu.
GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR
Öte yandan Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen genç kızın tedavisi sürüyor. Gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç kızın yüzünde ve vücudunun çok yerinde aşırı yanık olduğu için yüzü sarıldı. Yapılan tedaviden sonra genç kızın bir seri estetik ameliyatları geçirmesi gerektiği öğrenildi.
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