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Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de play-off’larda final maçının adı artık belli oldu. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Pendikspor doğrudan adını finale yazdırırken Bodrumspor ilk olarak Göztepe daha sonra Eyüpspor’u geçerek final biletini kaptı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı play-off’ larda şampiyonun belli olmasına artık bir maç kaldı. Peki, Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte mücadeleye ilişkin bilgiler...

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  • Play-off’da finalin adı belli oldu! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım belli oluyor. TFF 1. Lig’de ilk olarak 11 yıl aranın ardından Samsunspor ligi şampiyon olarak tamamladı ve Süper Lig’e yükselme hakkı kazandı. Daha sonra son haftaya kadar Pendikspor ve Çaykur Rizespor çekişmesinde mutlu sona Çaykur Rizespor ulaşmıştı. Üçüncü takım ise Bodrumspor Pendikspor maçından sonra belli olacak. Bodrumspor tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşarken play-off’larda finale kalması taraftarlarını heyecanlandırdı. Kritik karşılaşma Manisa’nın Akhisar Stadyumu’nda oynanacak. İşte, Pendikspor Bodrumspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine dair bilgiler…
  • Play-off’da finalin adı belli oldu! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Pendikspor Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Akhisar Stadyumun’da oynanacak.
  • Play-off’da finalin adı belli oldu! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Abdülkadir Bitigen’in düdük çalacağı Pendikspor Bodrumspor karşılaşması TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Play-off’da finalin adı belli oldu! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11’LER

    Pendikspor: Burak Öğür, Murat Akça, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Ahmed Ildız, Adrien Regattin, Aias Aosman, Hasan Kılıç, Gökcan Kaya, Görkem Bitin, Thuram

     
  • Play-off’da finalin adı belli oldu! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Bodrumspor: Diogo Sousa, Süleyman Özdamar, Eren Albayrak, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Celal Dumanlı, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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