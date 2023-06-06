Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım belli oluyor. TFF 1. Lig’de ilk olarak 11 yıl aranın ardından Samsunspor ligi şampiyon olarak tamamladı ve Süper Lig’e yükselme hakkı kazandı. Daha sonra son haftaya kadar Pendikspor ve Çaykur Rizespor çekişmesinde mutlu sona Çaykur Rizespor ulaşmıştı. Üçüncü takım ise Bodrumspor Pendikspor maçından sonra belli olacak. Bodrumspor tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşarken play-off’larda finale kalması taraftarlarını heyecanlandırdı. Kritik karşılaşma Manisa’nın Akhisar Stadyumu’nda oynanacak. İşte, Pendikspor Bodrumspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine dair bilgiler…