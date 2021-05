PS Plus sistemiyle abonelerine her ay farklı ücretsiz oyunlar sunan Sony, geçtiğimiz ay Battlefield V, Stranded Deep ve Wreckfest: Drive Hard Die Last oyunlarını oyuncularla buluşturmuş, karşılığında da oldukça olumlu geri dönüşler almıştı. İşte 'PlayStation Plus, Haziran 2021 oyunları neler?' Sorusunun yanıtı...

PLAYSTATION PLUS HAZİRAN 2021 OYUNLARI

Haziran ayındaysa Sony, oyuncuları aksiyona doyuracak olan oyunlarla karşımıza çıkıyor. Sony, 1 Haziran itibariyle Star Wars: Squadrons ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oyunlarını PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarıyla; Operation: Tango adlı oyunu ise sadece PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşturacak.

STAR WARS: SQUADRONS

Haziran ayında verilecek oyunların başında Star Wars: Squadrons geliyor. Star Wars evrenindeki uzay mekiklerinin kokpitlerine yerleşip pilotluk yapmanıza imkân tanıyan oyun, büyük uzay savaşlarına katılıp eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak. Star Wars: Squadrons, 1 Haziran itibarıyla PS Plus aboneleri için erişime açılacak ve 5 Temmuz'a kadar erişilebilir olacak.

OPERATION: TANGO

Haziran PS Plus oyunlarımızın ikinci sırasında Operation: Tango bulunuyor. Ajan veya hacker olarak oynama seçenekleri sunan Operation: Tango, iş birliği üzerine dayalı bir macera oyunu. Bu bağlamda arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirmenizi sağlayabilir. Oyun sadece PlayStation 5 sahiplerine verilecek.

VIRTUA FIGHTER 5: ULTIMATE SHOWDOWN

Street Fighter ya da Mortal Kombat serileri kadar dikkat çektiğini söyleyemesek de türün önemli oyunlarından olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz SEGA yapımı Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, haziran ayında PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşacak.

Star Wars: Squadrons ve Operation: Tango, 1 Haziran ve 5 Temmuz tarihleri arasında erişilebilir olacakken Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, 1 Haziran ile 2 Ağustos tarihleri arasında erişilebilir olacak.