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PMYO başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu, PMYO sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisi'nde!

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 dönemi için 2.500 öğrenci alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Öğrenci alımı için başvurular 25 Temmuz Pazartesi günü başladı ve 5 Ağustos tarihinde tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken Polis Akademisi duyurularını yakından takip ediyor. İşte PMYO sonuç açıklanma tarihi ve konu hakkında merak edilenler...

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  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    Polislik alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar bir yandan PMYO başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırırken diğer yandan polislik sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki,  PMYO 2022 başvuru sonuçları ve mülakat sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    POLİS ALIMI DUYURUSU

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

    Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

    Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    Polislik alımı başvuruları 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden tamamlandı.

     
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    PMYO başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. 05 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan başvuruların sonuçları  Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    PMYO 2022 SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen sınavın tarihi henüz açıklanmadı. Tarih bilgisi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    PMYO SINAVLARI NASIL OLACAK?

    Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI 

    Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    MÜLAKAT SINAVI 

    Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
  • PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

    1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

    2) Kendisinden istenileni kavrama,

    3) Özgüveni,

    4) İfade etme yeteneği,

    5) Beden dilini kullanma becerisi,

    olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

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