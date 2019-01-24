Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Pochettino, VAR'ın kullanıldığı maçları izleyenlerin mutlu olmadığını söyleyerek, "Bu işin önemli bir parçası olan taraftarlar mutlu olmalı. Bir karar için 5 dakika durursanız, nasıl tepki verecekler bilmiyorum" şeklinde konuştu.
VAR'ın Premier Lig'de kullanılmasının ertelenmesi gerektiğini belirten Mauricio Pochettino, "VAR'ın Premier Lig'e girişini geciktirmek iyi bir fikirdir. Çünkü nasıl çalışacağını ve sistemi nasıl daha iyi geliştirebileceğimizi bilmiyorsak, bir yıl daha durması iyi olur. Bu sistemi nasıl geliştirdiğimize ve nasıl kullandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Premier Lig 2018-2019 sezonunda da VAR test aşamasında kullanılıyor. İngiliz kulüpleri Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda VAR sisteminin kullanılması konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. İngiltere Federasyon ve Lig Kupası'nda ise VAR sistemi kullanımda bulunuyor.
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