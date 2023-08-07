Podzol toprak nedir, özellikleri neler? Hava ve su ile birlikte, dünya üzerinde yaşamın sürmesi için gerekli olan üç ana kaynaktan bir tanesi olan toprak; yer küre ile atmosferi, tatlı ile tuzlu suları birbirinden ayırması sebebiyle de büyük öneme sahiptir. Yerküreyi meydana getiren kayaçların minerallerin önce parçalanması ardından da ayrışması sonucu oluşan topraklar; iklim şartları, çevresel faktörler ve yer şekilleri gibi farklı dinamiklere bağlı olarak türlere ayrılmaktadır. Bu toprak türlerinden bir tanesi olan zonal topraklar ailesinin üyesi podzol toprak nedir? Podzol toprak nerede görülür?

Soğuk ve nemli bölgelerde bulunan ve toprağın yıkanması sebebiyle organik maddelerin taşındığı podzol topraklar, mineral açısından oldukça fakirdirler. Peki, podzol toprak dünyada ve Türkiye’de nerede görülür? Podzol toprak özellikleri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Podzol Toprak Nedir?

Yerküre üzerinde yer alan ve tüm canlıları besleyen ürünlerin yetişmesini saplayan topraklar; iklime, yer şekillerine ve zamana bağlı olarak üç ana gruba ayrılmaktadır. Zonal, azonal ve intrazonal topraklar olarak isimlendirilen bu toprak türleri de kendi içinde farklı özellikler gösteren toprak çeşitlerine ayrılırlar. Yazımızın konusu olan podzol topraklar da zonal topraklar ailesinin bir üyesidir.

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Peki, podzol toprak nedir? Tundra ikliminin hâkim olduğu coğrafyanın hemen güneyinde yer alan, soğuk ve nemli iklim kuşaklarında bulunabilen podzol topraklar; genellikle iğne yaprakları ormanlara ev sahipliği yaparlar. Yoğun yağışlar ile çok fazla yıkandığı için minerallerin taşındığı, bu sebeple de tarımsal verim açısından oldukça yetersiz olan podzol topraklar, karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde bulunurlar.

Podzol Toprak Özellikleri

Mineral bakımından oldukça fakir ve kül renginde olan podzol toprak özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Podzol toprak; zonal topraklar adı verilen ve iklim ile bitki örtüsü özelliklerine göre oluşmuş olan topraklar arasında yer almaktadır.

Kuzey yarımkürede görülen Tundra iklim kuşağının hemen güneyinde sıklıkla rastlanan bir toprak çeşididir.

Soğuk ve nemli bir iklime sahip coğrafyalarda yer alan bu topraklar, yağışlar nedeniyle aşırı yıkandığından mineraller açısından oldukça fakiridir.

Ağırlıklı olarak soğuk ve nemli iklime karşı dayanıklı olan iğne yapraklı ormanlara ev sahipliği yaparlar.

Aşırı yağışla sürüklenen mineraller sebebiyle tarımsal verim açısından oldukça yetersiz olan podzol topraklar; ekilecek ürünün iklime uygun olması ve gübreleme yöntemiyle tarıma elverişli hale getirilirler.

Soğuk iklimde bulunan bir toprak olması sebebiyle, podzol toprakların olduğu coğrafyalarda bitki artıkları toprak yüzeyinde birikirler.

Oksit açısında zengin olan maddeler, podzol topraklar üzerinde çimentoya benzer sert bir katman meydana getirebilirler.

Podzol topraklar tarıma elverişli hale getirilse dahi kireç ihtiyacı duyan bazı tahılların yetişmesine asla uygun değillerdir.

Podzol Toprak Türkiye’de Nerede Görülür?

Soğuk ve nemli iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde bulunan, tarımsal faaliyet açısında verimsiz olan ve iğne yapraklı ormanlardan meydana gelen podzol topraklar, Türkiye’de Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin yüksek dağlık arazilerinde, Bursa’da yer alan Uludağ’ın yüksek kesimlerinde görülmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan dağların kuzeye bakan yamaçlarında, podzol topraklar üzerinde yetişmiş ladin ormanları görülmektedir. Batı Karadeniz Bölgesi’nde ise Bolu’nun güneyinde yer alan Aladağlar’da podzol topraklarına rastlamak mümkündür.

Podzol Topraklar Dünyada Nerede Görülür?

Podzol topraklar; Kuzey yarımkürede yer alan 60. kuzey enlemi ile kutup iklimi arasında yayılım gösteren Tundra kuşağının hemen güneyinde yer almaktadırlar. Bu bilgiden hareketle yola çıktığımızda Rusya ve Sibirya’nın kuzeyinde yer alan Tayga ormanlarında, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde, Kanada gibi Kuzey Amerika ülkelerinde podzol topraklar görülmektedir.