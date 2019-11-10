Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi.
İHA'nın haberine göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'nde arama yaptı. H.Ç.'ye ait evin bodrum katına inen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler şeffaf kutularda yer alan 217 adet canlı akrep gördü.
Muhafaza altına alınan akrepler, Kızıltepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat gereği Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine teslim edildi. Ev sahibi H.Ç. hakkında yasal işlem yapılırken, 217 akrep Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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