İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde denetimlerini sıklaştıran emniyet güçleri, maske kurallarına uymayanlara ceza yazdı. Sinanbey Mahallesi'nde maskesiz gezen 70 yaşındaki A.K isimli yaşlı adamı uyaran polis ekipleri maske takmasını istedi. Bunun üzerine yaşlı adam maskesini taktı.

"BENİ CEZAYLA MI KORKUTACAKSINIZ"

Hakkında işlem yapmak için A.K'den kimlik isteyen polislere başta kimlik vermemekte ısrar eden yaşlı adama polisler karakola götürüleceğini söylemesi üzerine cebinden kimliğini çıkararak "Alın size kimlik beni ceza yemekle mi korkutacaksınız yarın kaymakama çıkacağım" dedi.

900 TL CEZAYA SİNİRLENİP MASKEYİ ÇIKARDI

İHA'da yer alan habere göre polisler maske takmadığı için yaşlı adama 900 TL ceza kesti. Tutanağa imza atan adama kimliğini veren polisler kendisini bir daha uyararak maskesiz çıkmaması istedi. İyice sinirlenen A.K, "Aha da takmıyorum ne yaparsanız yapın" diyerek ağzında olan maskeyi çenesinin altına indirerek yoluna devam etti. O anlar kameraya da yansıdı.