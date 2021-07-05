SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emekli maaşları da belli oldu. İşte 2021 Temmuz ayı polis zammı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

TÜFE DİKKATE ALINIYOR

Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda doğrudan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da aynı şekilde yüzde 8.45 oranında artış yapılacak.

Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da ocak – haziran dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Vali 14.835 16.089 Genel müdür (1/4) 14.917 16.177 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526 Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277 Öğretmen (1/4) 6.074 6.587 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826 Başkomiser (3/1) 7.858 8.522 Polis memuru (8/1) 6.883 7.465 Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391 Mühendis (1/4) 8.025 8.703 Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491 Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265 Vaiz (1/4) 6.311 6.844 Avukat (1/4) 7.663 8.311 En düşük memur maaşı 4.500 4.880 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI

Altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin zam pazarlığı da hızlanacak. Çalışma Bakanlığı ve işveren sendikasının önümüzdeki günlerde zam teklifini açıklaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2021-2022 yıllarını kapsayan dönemde en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya çıkartılarak ilk altı ay yüzde 20 zam yapılmasını, sonraki altı aylık dönemlerde ise enflasyon + yüzde 3 refah payı verilmesini istedi.