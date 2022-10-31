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Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM tarih verdi!

Emniyet Genel Müdürlüğü EGM, polis maaş promosyonu ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Vakıfbank ile imzalanan anlaşma ile tüm personele peşin olarak 27 bin TL polis promosyonu ödemesi yapılıyor. İşte, 2022 EGM polis promosyonu ödeme tarihleri...

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  • Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM tarih verdi! 2022 Polis promosyonu ne kadar oldu, ödeme tarihi ne zaman?

    Bakanlık bünyesinde görev yapan polisler için polis maaş promosyonu ödemeleri yükseltilmişti. EGM tarafından yapılan açıklamada "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır." ifadelerine yer verilirken 'Polis promosyonu ne zaman yatacak?' sorusu da yanıt buldu. İşte, 2022 polis promosyonu ödeme tarihleri detayları...
  • Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM tarih verdi! 2022 Polis promosyonu ne kadar oldu, ödeme tarihi ne zaman?

    POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.
  • Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM tarih verdi! 2022 Polis promosyonu ne kadar oldu, ödeme tarihi ne zaman?

    POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.
  • Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM tarih verdi! 2022 Polis promosyonu ne kadar oldu, ödeme tarihi ne zaman?

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği belirtildi.
  • Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM tarih verdi! 2022 Polis promosyonu ne kadar oldu, ödeme tarihi ne zaman?

    2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan durumlar üzerine, Vakıfbank ile bir değerlendirme sürecine girildiği söylendi.

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