DHA

Olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. Parkta devriye gezen polis ekipleri, bastonu yardımıyla yürüyen Fatma B.'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlattı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada ağladığı gözlenen Fatma B., kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek, polis ekiplerinden yardım istedi. Fatma B., polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi.

Gazetecilere konuşan Fatma B. evinden zorla çıkartıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi.

Fatma B., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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