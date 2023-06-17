Polislik için TYT’den en az kaç puan gerekli?

POLİS OLMAK İÇİN TYT’DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?

Bildiğiniz gibi PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında yapılan YKS den TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gereklidir. Ayrıca, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 200 Ham Taban puanı şartı aranacaktır.