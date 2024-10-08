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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisten kaçan driftçiye büyük ceza | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Polisten kaçan driftçiye büyük ceza!

        Kırıkkale'de, drift yapıp ters yönde kaçan otomobil, kapanla durduruldu. Polis ekipleri tarafından sürücüye 85 bin 979 lira ceza kesilirken otomobil ise trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:42
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        Driftçi polisten kaçtı! Polis 'kapan' kurdu!
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        Kırıkkale'deki İhtisas Caddesi'nde, polisin durdurmak istediği otomobil sürücüsü, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle "dur" ihtarı almasına rağmen kaçtı.

        ARAÇ 'KAPAN' İLE DURDURULDU

        İHA'da yer alan habere göre asayiş ve trafik ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Kırıkkale-Kayseri yolu Bağdat Köprüsü mevkiinde yola atılan kapan yardımıyla araç durduruldu.

        86 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN

        Sürücüye, sürücü belgesi eksikliği, ters yönde seyretme, drift yapma ve polisin uyarılarına uymama gibi suçlardan toplam 85 bin 979 lira ceza kesildi. Ayrıca otomobil trafikten men edildi.

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