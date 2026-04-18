        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisten kaçarken çatıdan düşüp hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Polisten kaçarken çatıdan düşüp hayatını kaybetti

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 22:55 Güncelleme:
        Polisten kaçarken düşüp öldü

        Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak isteyen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kırbaş’ın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesinin oturduğu eve molotoflu saldırı düzenlediği öğrenildi.

