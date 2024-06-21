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        Haberler Spor Voleybol Polonya: 3 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Polonya: 3 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenildi. Müsabakayı son sete kadar getiren Filenin Sultanları, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:05 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:13
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        Filenin Sultanları son sette elendi!
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        FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

        Müsabakayı son sete kadar taşıyan filenin sultanları bu sonuçla organizasyona veda ederken, Polonya yarı finale yükseldi.

        Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

        Salon: Huamark

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        Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

        Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk (Szczyglowska, Czyrnianska, Lysiak, Smarzek, Wenerska)

        Türkiye: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Elif Şahin, Beyza Arıcı)

        Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11

        Süre: 108 dakika

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