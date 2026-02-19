Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin
Polonya Başbakanı Tusk, İran'da bulunan tüm Polonya vatandaşlarına güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.
ABD ve İran arasında büyüyen gerilimin bir sıcak çatışmaya dönme ihtimali her geçen gün yükselirken kritik bir çağrı Polonya'dan geldi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'daki Polonya vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirterek, silahlı çatışma olasılığı halinde tahliyenin mümkün olmayabileceği uyarısında bulundu.
Tusk, "Lütfen İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye gitmeyin" dedi.