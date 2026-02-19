Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin | Dış Haberler

        Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

        Polonya Başbakanı Tusk, İran'da bulunan tüm Polonya vatandaşlarına güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 12:39 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya Başbakanı: Vatandaşlarımız İran'ı terk etsin
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD ve İran arasında büyüyen gerilimin bir sıcak çatışmaya dönme ihtimali her geçen gün yükselirken kritik bir çağrı Polonya'dan geldi.

        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası Haberi Görüntüle

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'daki Polonya vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirterek, silahlı çatışma olasılığı halinde tahliyenin mümkün olmayabileceği uyarısında bulundu.

        Tusk, "Lütfen İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye gitmeyin" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde tamir için kaldırılan kamyon damperi faciaya yol açtı. Damperin aniden düşmesi sonucu iş yeri sahibi Muhammet Gündüz ile araç sahibi Sinan Konakçı hayatını kaybederken, Gündüz'ün oğlu Berke Gündüz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili so...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak