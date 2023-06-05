Varşova'nın "eski şehir" merkezinde vatandaşlara seslenen Tusk, "Bugün sizinleyim ve daha iyi bir Polonya için nerede mücadele edersek edelim yanınızda olacağım. Bugün buraya gelirken hepimizin kalbinde Polonya vardı. Ana vatanımız bizim için çok önemli. Bugün yarım milyon kişiyiz. Polonya, kalbimizde olduğu sürece hiç kimse ve hiçbir şey onu tehdit edemez." diye konuştu.