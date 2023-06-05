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Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

Polonya'da en büyük muhalefet partisinin lideri Tusk tarafından yapılan çağrıyla son yılların en büyük siyasi protestosu gerçekleşti. Varşova meydanlarında 500 bin kişi protesto için bir araya geldi

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  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

    Polonya'da en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platform'un (PO) lideri ve eski Başbakan Donald Tusk, dün yaptığı çağrıyla 500 bin kişinin Varşova meydanlarında toplandığını bildirdi.

     

     
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

    Polonya'da özgür seçimlerin ilk kez yapıldığı 4 Haziran 1989'un 34'üncü yılında Tusk tarafından yapılan çağrı, halkta büyük karşılık buldu ve vatandaşlar, "son yılların en büyük siyasi protestosu" için bir araya geldi.

     

     
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

    Başkent Varşova'da toplanan binlerce vatandaş, gösteriler ve ardından yürüyüş için önceden belirlenen alana sığmadı ve diğer büyük caddelere, sokaklara taştı.

     

     
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

    Varşova'nın "eski şehir" merkezinde vatandaşlara seslenen Tusk, "Bugün sizinleyim ve daha iyi bir Polonya için nerede mücadele edersek edelim yanınızda olacağım. Bugün buraya gelirken hepimizin kalbinde Polonya vardı. Ana vatanımız bizim için çok önemli. Bugün yarım milyon kişiyiz. Polonya, kalbimizde olduğu sürece hiç kimse ve hiçbir şey onu tehdit edemez." diye konuştu.

     

     
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

    Tusk, Polonya'nın özgürlük ve dayanışma ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Size artık bir şansınız olmadığını söylemek istediler. Onların büyük umudu bizim umutsuzluğumuzdu. Onların gücü bizim güçsüzlüğümüzdü. Sona erdi. Polonya henüz ölmedi. Zafere gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

     

     
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

    Polonya hükümetini hedef alan Tusk, Rusya tarafından ateşlendiği bildirilen bir füzenin geçen yıl aralıkta ülke topraklarına düştüğünün ancak 4 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen bulunamadığının ortaya çıktığını hatırlattı.

     

     
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

    Tusk, "Bir Rus füzesinin düştüğü ve bu hükümetin onu aramak yerine aylardır sessiz kaldığı bir ülkede artık kimse kendini güvende hissediyormuş gibi davranamaz. Bu seçime kazanmak, hesaplaşmak, insani yanlışları onarmak ve Polonyalı aileleri barıştırmak için geliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!
  • Polonya'da son yılların en büyük protestosu: Yüz binlerce kişi katıldı!

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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