Polonya'da terör saldırısı planladığından şüphelenilen 19 yaşındaki bir genç gözaltına alındı
Polonya hükümeti, 19 yaşındaki bir gencin terör saldırısı planlaması şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Polonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Jacek Dobrzynski, terör saldırısı planladığından şüphelenilen 19 yaşındaki bir gencin gözaltına alındığını duyurdu.
Dobrzynski X'te yaptığı açıklamada, şüphelinin patlayıcı malzemeler topladığını ve Norveçli aşırı sağcı terörist Anders Breivik gibi toplu katliamcıların eylemlerinden esinlendiğini söyledi.
22 Temmuz 2011’de Oslo'daki resmi binaların yakınında bir otomobile yerleştirdiği bombayı patlatarak 8 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik daha sonra Ütöya adasındaki İşçi Partisi gençlik kampında 69 kişiyi katletmişti.
Polonya'da emniyet güçleri, tutuklanan gençle bağlantılı iki kişinin de tutuklandığı bildirmişti.