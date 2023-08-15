Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
Polonya, Rusya ve Rusya'nın en önemli müttefiki Belarus ile sınırda yaşadığı gerilimin artması sonrası son yılların en büyük askeri geçit törenini düzenlemeye hazırlanıyor.
Polonya Savunma Bakanlığı, Salı günü Polonya Silahlı Kuvvetler Günü kutlamalarının 92 uçak ve 2000 askerle kutlanacağını söyledi.
Geçit töreni; ABD yapımı M1A1 Abrams tankları, Güney Kore K2 tankları, obüsler, HIMARS roketatarlar dahil olmak üzere Polonya'nın cephaneliğinde bulunan en son teknolojileri içereceği belirtildi.
Polonya “WISŁA” hava savunma sisteminin bir parçası olan Patriot füze batarya sistemlerinin de geçit töreninde yer alacağı ifade edildi.
Geçen hafta Polonya, Belarus'taki Rus Wagner paralı askerlerinin varlığıyla ilgili endişelerin artmasıyla doğu sınırına binlerce ek asker konuşlandırdığını duyurmuştu.
Polonya yalnızca Ukrayna ve Belarus ile değil, aynı zamanda Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ile de sınırları paylaşıyor.
Uzmanlar Salı günü büyük bir güç gösterisi düzenleyerek Varşova'nın Rusya ve Belarus'a bir mesaj göndermeyi planladığını söyledi.