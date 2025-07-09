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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Polonya’da X’i kapatılmak söz konusu - "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil" - Teknoloji Haberleri

        "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil"

        Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlar yapması nedeniyle platformun ülkede kapatılmasını değerlendirebileceklerini belirterek, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:19
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        Polonya'da X'i kapatılmak söz konusu
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        Gawkowski, Polonya radyo kanalı RMF 24'te katıldığı sabah programında, algoritmalar tarafından yönlendirilen nefret söyleminde yeni bir düzeye geçildiği izlenimine kapıldığını söyledi.

        Bakanlık olarak yürürlükteki mevzuata göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna bir ihlal temeli sunacaklarını ve X platformuna ceza uygulanmasını talep edeceklerini dile getiren Gawkowski, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil" diye konuştu.

        Gawkowski, nefret söylemine göz yumma, görmezden gelme ya da alay etmenin gelecekte insanlara zarar verebilecek bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu.

        Gazetecinin "X platformunun kapatılması mümkün mü?" sorusu üzerine Gawkowski, "Bu ihtimali değerlendirirdim. Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Yapay zeka ve yapay zeka modelleri farklı platformlarda etik kurallara uymayacaksa, teknolojik egemenliğimiz ihlal edilecekse ve insanlar olarak bu tür içerikleri okumaya mecbur bırakılacaksak, hiçbir ihtimali dışlamıyorum." yanıtını verdi.

        Polonya basınına yansıyan haberlerde, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlarla siyaset hakkında yorumlar yaptığı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Polonyalı siyasetçilere hakaret ettiği yer aldı.

        Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.

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