Polonyalı voleybolculardan Melissa Vargas'a saygısızlık!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı devirerek Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas, ortaya koyduğu müthiş performansla maça damgasını vururken, karşılaşma sonrası Polonyalı voleybolcuların Vargas'a yönelik davranışları sosyal medyada tepki çekti. İşte yaşananlar...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Filenin Sultanları, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Millilerde kaydettiği 24 sayıyla maçın en skoreri Melissa Vargas olurken, karşılaşma sonrasında Polonyalı voleybolcular milli yıldızımıza çirkin bir davranışta bulundular.
Mücadele sonrası iki takım oyuncuları file önünde birbirini tebrik ederken, bazı Polonyalı voleybolcuların Vargas'ın elini sıkmaması dikkat çekti.
TRT Spor ekranlarına yanısyan görüntülerde Vargas'ın rakibine uzattığı el havada kalırken, milli voleybolcunun boşta kalan eliyle kendisiyle tokalaşması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.
Polonyalı voleybolcuların Vargas'ı görmezden gelmesi, özellikle Türk taraftarlar olmak üzere voleybolseverlerin büyük tepkisini çekti.
Olayın ardından gündem olan görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Melissa Vargas "Zafer bayramımız kutlu olsun" ifadesini kullandı.
YARI FİNALDE RAKİP İTALYA
Polonya'yı eleyen Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'nın rakibi oldu.
Belçika'da oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması 1 Eylül Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi kazanan takım, Sırbistan-Hollanda eşleşmesinin galibiyle pazar günkü dev finalde kozlarını paylaşacak.