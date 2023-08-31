Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Polonyalı voleybolculardan Melissa Vargas'a saygısızlık! - Voleybol Haberleri

        Polonyalı voleybolculardan Melissa Vargas'a saygısızlık!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı devirerek Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas, ortaya koyduğu müthiş performansla maça damgasını vururken, karşılaşma sonrası Polonyalı voleybolcuların Vargas'a yönelik davranışları sosyal medyada tepki çekti. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 12:36 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

        2

        Filenin Sultanları, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        3

        Millilerde kaydettiği 24 sayıyla maçın en skoreri Melissa Vargas olurken, karşılaşma sonrasında Polonyalı voleybolcular milli yıldızımıza çirkin bir davranışta bulundular.

        4

        Mücadele sonrası iki takım oyuncuları file önünde birbirini tebrik ederken, bazı Polonyalı voleybolcuların Vargas'ın elini sıkmaması dikkat çekti.

        5

        TRT Spor ekranlarına yanısyan görüntülerde Vargas'ın rakibine uzattığı el havada kalırken, milli voleybolcunun boşta kalan eliyle kendisiyle tokalaşması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

        6

        Polonyalı voleybolcuların Vargas'ı görmezden gelmesi, özellikle Türk taraftarlar olmak üzere voleybolseverlerin büyük tepkisini çekti.

        7

        Olayın ardından gündem olan görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Melissa Vargas "Zafer bayramımız kutlu olsun" ifadesini kullandı.

        8

        YARI FİNALDE RAKİP İTALYA

        Polonya'yı eleyen Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'nın rakibi oldu.

        9

        Belçika'da oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması 1 Eylül Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi kazanan takım, Sırbistan-Hollanda eşleşmesinin galibiyle pazar günkü dev finalde kozlarını paylaşacak.

        10
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?