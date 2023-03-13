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POMEM mülakat sonuçları sorgulama: 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Polis olma hayaliyle ilk olarak yazılı sınava giren ve başarılı olanlar sonrasına sözlü mülakata girdiler. Adayların gözü 29. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusuna çevrildi. İşte POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

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  • POMEM mülakat sonuçları sorgulama: 29. dönem Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Mülakata girenler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası duyurular bölümünü sık sık ziyaret ediyor. Adayların gözü "29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuya dair detaylar...
  • POMEM mülakat sonuçları sorgulama: 29. dönem Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    13 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

    Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu (8 bin 160) erkek, (2 bin 240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13 bin) öğrenci alımı gerçekleştirecek.
  • POMEM mülakat sonuçları sorgulama: 29. dönem Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

    29.Dönem POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinda haberimizin içeriği güncellenecektir.
  • POMEM mülakat sonuçları sorgulama: 29. dönem Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    POMEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Adaylar sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ulaşacak.

    Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
  • POMEM mülakat sonuçları sorgulama: 29. dönem Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

    POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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