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30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 2023 POMEM başvuru sonuç tarihi

POMEM sonuç tarihi için geri sayım başladı. 30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında "pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden alındı. Ön başvuruda bulunan adayların gözleri "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama ile ilgili detaylar...

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  • POMEM sonuçları sorgulama ekranı: 2023 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde; Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, önlisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10.600 öğrenci alımı yapılacağını açıklamıştı. Ön başvuru sürecinin 19 Mayıs itibarıyla sona ermesinin ardından gözler "POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar... 
  • POMEM sonuçları sorgulama ekranı: 2023 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    10 bin 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz güncellenecek.
  • POMEM sonuçları sorgulama ekranı: 2023 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş, sonuçlar da 28 Kasım itibarıyla Polis Akademisi tarafından açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanamsı bekleniyor.
  • POMEM sonuçları sorgulama ekranı: 2023 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    30. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR? 

    Adaylar ön başvuru sonuçlarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

    POLİS AKADEMİSİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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