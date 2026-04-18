        Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer kimdir? Neden vefat etti, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. 2000'li yılların başında Türkiye'de geniş izleyici kitlesine ulaşan Popstar yarışmasıyla adını duyuran Rıza Tamer, "Benden Sonra" isimli şarkısıyla müzikseverlerin ilgisini çekmişti. Peki Rıza Tamer kimdir? Neden vefat etti, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Popstar yarışmasıyla tanınarak geniş kitlelere ulaşan Rıza Tamer hayatını kaybetti. Ani bir rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 2004 yılında Popstar yarışmasına katılan sanatçı, ilerleyen yıllarda seslendirdiği “Benden Sonra” adlı şarkıyla yeniden gündeme gelmişti. Peki Rıza Tamer kimdir? Neden vefat etti, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Detaylar haberimizde.

        RIZA TAMER KİMDİR?

        Rıza Tamer, 2004 yılında katıldığı Popstar yarışmasında sergilediği performansla geniş kitlelerin dikkatini çekmişti. “Benden Sonra” adlı şarkısıyla büyük beğeni toplayan Tamer, yarışmayı üçüncü sırada tamamlamış, ardından “Yan”, “Adam Olmaz” ve “Efendim” gibi eserlerle müzik kariyerine adım atarak çalışmalarına devam etmişti.

        RIZA TAMER NERELİYDİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

        1983 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen sanatçı 43 yaşındaydı.

        RIZA TAMER NEDEN VEFAT ETTİ?

        Rıza Tamer’in dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum’un Konacık Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandığı öğrenildi. Uykusunda fenalaşan Tamer’in ambulansla hastaneye kaldırıldığı, yapılan kontrollerde beynine yeterli oksijen gitmediğinin tespit edildiği belirtildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçının hayatını kaybettiği bildirildi.

        Ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatılırken, olayda zehirlenme ihtimali de değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği ifade edildi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
