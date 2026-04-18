Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer kimdir? Neden vefat etti, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

HT 360 - 17 Nisan 2026 (İran Hürmüz Boğazı'nı Neden Açtı?)

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı sivil ticarete ve geçişlere tamamen açtığını duyurmasının ardından Donald Trump'tan gelen sürpriz teşekkür mesajı, küresel siyasette yankı uyandırdı. Bu kritik kararın hemen ardından Brent petrol fiyatlarında %8,7'lik sert bir düşüş yaşandı. HT 360'da Dilek Gül sordu; AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve İst. Aydın Üni. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cem Oğultürk anlattı.