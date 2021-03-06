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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilPorsche Taycan Cross Turismo Haziran'da Türkiye'de - haberler
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Porsche'nin Türkiye'deki satışlarının yarısından fazlası elektrikli olacak

Porsche, ilk tamamen elektrikli CUV modeli Taycan Cross Turismo'nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve 4 farklı versiyonunu tanıttı. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve 93,4 kWh kapasiteye sahip Performans Plus Bataryası’nın standart olarak sunulduğu modelin, diğer Taycan modellerinde olduğu gibi 800 voltluk bir sistemle çalıştığı belirtildi. Taycan Cross Turismo hakkında açıklamalarda bulunan Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi de, "Türkiye’de Haziran ayında satışa sunacağımız yeni Porsche Taycan Cross Turismo modellerinin de olumlu etkisiyle 2021 yılında satışını gerçekleştireceğimiz Porsche araçların yarısından fazlasının tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyoruz" dedi.

Porsche Taycan Cross Turismo Haziran'da Türkiye'de - haberler
HABERTURK.COM

Alman otomobil üreticisi Porsche tamamen elektrikli spor otomobil yelpazesini Taycan Cross Turismo ile genişletiyor. Taycan modellerinde olduğu gibi Taycan Cross Turismo'da da 800 volt mimariye sahip yeni bir elektrikli sürüşün ön plana çıktığı belirtildi.

Dört tekerlekten çekişli ve adaptif havalı süspansiyonlu yeni yüksek teknolojili şasinin, off-road koşullarına imkan tanıdığı aktarılırken, arka koltukta yolcular için 47 milimetre daha fazla baş mesafesi ve 1.200 litreyi aşan bagaj kapasitesi sunulduğu belirtildi.

2019 yılında, ilk tamamen elektrikli Porsche modelini pazara sunarak elektromobilite alanında önemli bir mesaj verdiklerini ileten Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "2025 yılına kadar otomobillerimizin yarısında tam elektrikli ya da plug-in-hibrit sistemleri ile elektrikli bir sürüş mümkün olacak şekilde plan yapacağız. 2020 yılında, Avrupa'da satışını yaptığımız otomobillerin üçte birinde elektrikli aktarma organları bulunuyordu. Elektromobilite bizim geleceğimiz" dedi.

Taycan Cross Turismo hakkında açıklamalarda bulunan Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi de, "Türkiye’de Haziran ayında satışa sunacağımız yeni Porsche Taycan Cross Turismo modellerinin de olumlu etkisiyle 2021 yılında satışını gerçekleştireceğimiz Porsche araçların yarısından fazlasının tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyoruz" dedi.

4 FARKLI GÜÇTE GELECEK

Yapılan açıklamaya göre, otomobil, Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo ve Taycan Turbo S Cross Turismo olmak üzere dört farklı versiyon lansmanla birlikte pazara sunuluyor.

280 kW (380 beygir) motor güce sahip Taycan 4 Cross Turismo, kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 350 kW (476 beygir) güç üreterek, 0'dan 100 km'ye 5,1 saniyede çıkabiliyor. 220 km/sa azami hıza ulaşan otomobil 389 - 456 km arasında menzil (WLTP) sunuyor. 360 kW (490 beygir) güce sahip Taycan 4S Cross Turismo, kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 420 kW (571 beygir) güç üreterek, 0'dan 100 km'ye 4,1 saniyede ulaşabiliyor. Azami hızı 240 km/sa olan otomobil, 388 - 452 km arasında bir menzile (WLTP) sahip.

Taycan Turbo Cross Turismo ise, 460 kW (625 beygir) güç üretiyor ve 395 - 452 km menzile (WLTP) sahip. Kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 500 kW (680 beygir) güç üreten modelin, 0-100 km/sa hızlanma süresi 3,3 saniye, 250 km/sa’lik bir azami hız değerine ve 395 - 452 km arasında bir menzile (WLTP) sahip.

Ailenin en güçlü üyesi Taycan Turbo S Cross Turismo, 460 kW (625 beygir) motor gücüne sahip. Otomobil, kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 560 kW (761 beygir) güç üreterek, 0'dan 100 km'ye 2,9 saniyede ulaşabiliyor. 250 km/sa azami hıza ulaşan versiyon 388 - 419 km menzile (WLTP) sahip.

Dört tekerlekten çekişli ve adaptif süspansiyon dört modelin tamamında da standart olarak sunuluyor. Opsiyonel off-road dizayn paketi yerden yüksekliği 30 mm'ye kadar artırıyor.

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