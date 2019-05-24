Gelecek sezon bu kabusu yaşamak istemeyen ve bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, iyi bir kadro için kolları sıvadı!

Portekiz'in A Bola Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Porto ile sözleşmesi biten Yacine Brahimi'ye teklif yaptı.

Real Betis'in de istediği Cezayirli yıldız için sarı-lacivertlilerin yıllık 3 milyon Euro, imza parası olarak da yine 3 milyon Euro önerdiği belirtildi.

İspanyol ekibinin bütçesini zorlayacak rakamlara çıkan Fenerbahçe'nin Brahimi'yi almaya daha yakın olduğu ve Real Betis'in bu transferden vazgeçeceği yazıldı.

YACINE BRAHIMI KİMDİR?

Tam ismi: Yacine Nasr Eddine Brahimi

Doğum tarihi: 8 Şubat 1990

Yaş: 29

Boy: 1,75

Uyruğu: Cezayir / Fransa

Mevki: Sol kanat, forvet arkası, orta saha

Ayak: Sağ

Güncel kulüp: Porto

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2019

Son sezon istatistikleri: 48 maç 13 gol 9 asist