Gelecek sezon bu kabusu yaşamak istemeyen ve bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, iyi bir kadro için kolları sıvadı!
Portekiz'in A Bola Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Porto ile sözleşmesi biten Yacine Brahimi'ye teklif yaptı.
Real Betis'in de istediği Cezayirli yıldız için sarı-lacivertlilerin yıllık 3 milyon Euro, imza parası olarak da yine 3 milyon Euro önerdiği belirtildi.
İspanyol ekibinin bütçesini zorlayacak rakamlara çıkan Fenerbahçe'nin Brahimi'yi almaya daha yakın olduğu ve Real Betis'in bu transferden vazgeçeceği yazıldı.
YACINE BRAHIMI KİMDİR?
Tam ismi: Yacine Nasr Eddine Brahimi
Doğum tarihi: 8 Şubat 1990
Yaş: 29
Boy: 1,75
Uyruğu: Cezayir / Fransa
Mevki: Sol kanat, forvet arkası, orta saha
Ayak: Sağ
Güncel kulüp: Porto
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2019
Son sezon istatistikleri: 48 maç 13 gol 9 asist
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