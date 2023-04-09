Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'a yapılan teklifi Portekiz basını duyurdu!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de derbi sonrası ortam gerilmiş ve teknik direktör Jorge Jesus'la yolların ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

     
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat imzalayan ve yeni sezon için Brezilya'ya döneceği iddiaları ortaya atılan Jorge Jesus için yönetimden flaş bir hamle geldi. 
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen Fenerbahçe'de yönetim Jorge Jesus için harekete geçti.
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus bir araya geldi.
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Ali Koç ve Jorge Jesus arasında üç saatlik bir zirve düzenlendi ve ikili arasında yeniden güç birliği yapıldı. 
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Habere gör eSpor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 1 maç eksikle 9 puan gerisinde olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Fenerbahçe'de, sezon sonu kupa kazanılmasa dahi Jorge Jesus ile yola devam kararı alındı. 
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Başkan Ali Koç, bu kararı ve güveni kendisine ileterek yeni sözleşme teklifini sundu.
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'a bir kez da 1 sezonluk yeni teklif yaptı. 
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Jorge Jesus ise nisan ayı sonuna kadar Ali Koç'tan süre istedi.
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

    Brezilya Milli Takımı ile adı anılan Jorge Jesus'un daha önce önemli başarılar kazandığı Flamengo için de ismi geçiyor. 
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu
  • Portekiz basını, Jorge Jesus'a yapılan teklifi duyurdu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.